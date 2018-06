VS-Villingen. Die Roadshow "Work on Tour" von Vitra ist am Donnerstag, 28. Juni, ab 18 Uhr bei "smow schwarzwald" am Vorderen Eckweg in Villingen zu Gast. Smow gestaltet einen Teil seines Show-Rooms um, um Unternehmen und Architekten die Flächenbesiedlung der Zukunft zu zeigen. An dem Abend geht es um "Warum in die Orte der Arbeit investieren?" sowie bei einer Podiumsdiskussion über "Das Büro als strategische Ressource", außerdem über "Den Weg zum erfolgreichen Büro".