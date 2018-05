Villingen-Schwenningen Wolfi sucht neues Zuhause

Das ideale Zuhause

Aufgrund seiner Sehbeeinträchtigung darf Wolfi nicht mehr raus. Er würde sich in einer unbekannten Umgebung nicht zurecht finden. In der Pflegestelle hat der Kater ein Auslaufgehege, das abgezäunt ist. "Natürlich würde er sich freuen, bei seinem neuen Besitzer vielleicht auf den Balkon gehen zu können. Das würde aber nur gehen, wenn dieser gut gesichert ist", sagt Kroll. Viel wichtiger wäre aber ein liebevolles Zuhause, mit viel Streicheleinheiten. "Ideal wäre es auch, wenn es nicht zu hektisch zugehen würde", fügt sie hinzu. Außerdem glaubt die Pflegerin, dass er in den Hände von erfahrenen Katzenbesitzern am Besten aufgehoben wäre.

Wolfi sollte außerdem als Einzeltier gehalten werden. "Er ist es gewöhnt, das einzige Tier zu sein und ihn in seinem Alter noch umzugewöhnen wird schwer", sagt Kroll. Ein Paar ohne Kinder oder jemand der alleinstehend ist, seien für den Kater optimal.

Pflegefrauchen Katja Kroll und Theresia Schonhardt von dem Tierschutzverein VS haben bereits probiert ein neues Zuhause für Wolfi zu finden, bisher erfolglos. "Deshalb versuchen wir es jetzt über die Zeitung. Wir hoffen, dass sich so jemand für den Kater findet", sagt Kroll. Sie wisse, dass die Leute lieber Jungtiere zu sich nehmen. "Wolfi kann seinem Besitzer aber eine glückliche Zeit, mit viel Spaß und Liebe bescheren", meint sie.

Wer Interesse hat, Wolfi kennenzulernen, der kann sich bei Katja Kroll unter Telefon 07720/17 38 melden. Am Geschicktestens sei es, auf den Anrufbeantworter zu sprechen, seine Kontaktdaten anzugeben und ein Treffen auszumachen.