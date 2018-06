Villingen-Schwenningen Wolfi hat ein neues Zuhause gefunden

VS-Schwenningen. Genau drei Wochen ist es her, als der Schwarzwälder Bote den Bericht über den Kater Wolfi, der ein neues Zuhause gesucht hat, veröffentlichte. Daraufhin haben sich viele Menschen bei seiner damaligen Pflegestelle gemeldet. Keine zwei Wochen später hatte Wolfi bereits ein neues Zuhause gefunden. "Dass es letztendlich so schnell ging, hätte ich nie gedacht. Viele Anrufer wollten mir damals vor allem ihre Betroffenheit mitteilen, aber einige waren auch an Wolfi interessiert", sagt Katja Kroll, die sich um die Katzen in der Pflegestelle kümmert. Die Anteilnahme an dem Schicksal von Wolfi und die vielen Anrufe, die nach dem Bericht bei ihr eingingen, haben sie berührt.

Der Kater kam in die Pflegestelle von Kroll, weil sein letztes Frauchen verstorben ist. Wolfi leidet zudem an einer Augenkrankheit und hat bereits ein Auge verloren. Dieses traurige Schicksal hat Lucas Bächle und Sophia Hermann dazu bewegt, den Kater aus der Pflegestelle zu holen.

Über den Artikel im Schwarzwälder Boten, welcher vom Tierschutzverein Villingen-Schwenningen auf deren Facebook-Seite geteilt wurde, ist das junge Paar auf Wolfi aufmerksam geworden. "Wir haben den Bericht gelesen und Wolfi hat uns leid getan. Wir haben dann entschieden, uns den Kater mal anzuschauen", sagt Bächle. Dass Bächle und Herrmann den Bericht überhaupt gesehen haben, ist für Kroll überraschend: "Das Paar kommt aus Haslach im Kinzigtal, das ist zwar nicht sehr weit weg, aber auch nicht um die Ecke."