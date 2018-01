Villingen-Schwenningen Wolfgang Niess stellt neues Buch vor

In seinem Buch, das den Untertitel "Der wahre Beginn unserer Demokratie" trägt, entwickelt er die These, dass der Deutung dieses Ereignisses von Anfang an massiven Veränderungen unterworfen waren: Dolchstoß in den Rücken des Heeres, Verrat am Vaterland, Rettung vor dem Bolschewismus, verpasste Chance einer Demokratisierung.

Erstmals dokumentiert er die Geschichtsschreibung der Revolution über einen Zeitraum von fast 100 Jahren und beschreibt die Veränderungen ihres Bildes in dieser Zeit. "Diese Revolution ist der wirkliche Beginn der Demokratie in Deutschland", so der Autor über das spannende Stück Zeitgeschichte, das er seit den 70er-Jahren erforscht.

Wolfgang Niess, Jahrgang 1952, studierte in Stuttgart und Tübingen Politikwissenschaft, Geschichte, Mathematik und Kommunikationswissenschaft. Anschließend war er zwei Jahrzehnte Redakteur und Moderator in der aktuellen Hörfunk-Kulturberichterstattung, bevor er zum Fernsehen wechselte. Heute ist Niess neben seiner Tätigkeit als Leitender Redakteur beim SWR in Stuttgart Verfasser und Herausgeber zahlreicher Publikationen zu historischen und landeskundlichen Themen. Zudem rezensiert der Literaturkritiker seit Jahren Neuerscheinungen, unter anderem für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels.