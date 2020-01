Villingen-Schwenningen Wohnungsbrand: Feuerwehr muss Menschen retten

Die ersten Notrufe gingen an Neujahr gegen 23.50 Uhr bei der Leitstelle ein: Gemeldet wurde ein Feuer in einer Wohnung eines Wohnblocks. Aufgrund der ersten Lagemeldung wurde sofort eine große Anzahl an Rettungskräften alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits die Flammen und dichter schwarzer Rauch aus der Wohnung - zunächst war auch unklar, ob sich Personen in der Wohnung befinden. Gleichzeitig standen jedoch mehrere andere Bewohner an den Fenstern, um auf sich aufmerksam zu machen: Der giftige Rauch im Treppenhaus versperrte mehreren Nachbarn den Weg ins Freie.