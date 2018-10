Villingen-Schwenningen Wohnungsbau: Keine Sozialquote für Private

Frank Bonath von der FDP verfolgte leicht belustig, wie die "alte Rollenverteilung" plötzlich im doppelstädtischen Gemeinderat gespielt werde, wenn es sich um soziale Themen drehe – "die böse FDP und die gute SPD". Tatsächlich aber sah er den Hund an anderer Stelle begraben: "Was wir hier vorhaben, ist nicht zielführend", so Bonath. Denn: Es fehle nicht nur im Sozialbereich, sondern generell an Wohnraum. Und dagegen helfe auch keine Sozialquote. Die Frage sei doch, wie man an mehr Wohnraum komme – und die Antwort darauf konnten in den Augen der FDP-Fraktion sicher keine bürokratische Hürde für Bauherren in Form einer zu erfüllenden Sozialquote sein. Eine Ansicht, die am Ende das Gros der Gemeinderäte teilte und zwar Ja sagte zur Wohnraumstrategie mit weiteren Projekten, darunter der Ausweisung von Flächen für den Wohnungsbau und der Sozialquote auf städtischen Grundstücken, aber auch klar Nein sagte zur Sozialquote auf privatem Grund.