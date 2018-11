Villingen-Schwenningen Wohnraum und Fachkräfte fehlen

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Ein Programm, das privaten Vermietern Anreize gibt, die Wohnungen barrierefrei und altersgerecht zu gestalten, Mobilität für Hochbetagte, Beseitigung von Stolperfallen auf Gehwegen und Glasfaser in jedes Haus: Das sind nur einige der Forderungen, die Taddäus Kunzmann, Demografiebeauftragter der Landesregierung, in seinem ausführlichen Vortrag zur demografischen Veränderung angesichts eines wachsenden Potenzials von Hochbetagten aus der Generation der geburtenstarken Jahrgänge forderte. "Wir werden alle älter, bunter und mehr", erklärte er. Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Karl Rombach sprach Kunzmann über die sich abzeichnenden Veränderungen, wie den Fachkräftemangel, der in Baden-Württemberg sowohl den ländlichen als auch den städtischen Raum betreffe. "Das größte Problem für die Unternehmen ist der Fachkräftemangel. Das ist erstaunlich, weil die geburtenstarken Jahrgänge ja momentan noch arbeiten. Klar ist: Wir müssen uns über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit Gedanken machen." Ohne Zuzug lasse sich der Fachkräftemangel nicht beheben, aber, so Kunzmann, "nicht Armutszuzug". Wohnraum, Mobilität, Kinderbetreuung und die von den Zuwandereren gewünschte Versorgung mit Breitband müssten gegeben sein.