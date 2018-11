Villingen-Schwenningen Wohnraum erleichtert die Integration

VS-Schwenningen. Aktuell besitzt die Stiftung "Neue Hoffnung" vier Häuser in Schwenningen, in denen Flüchtlinge leben. Da die geringen Mieten in Höhe der Sätze der sozialen Sicherungssysteme jedoch nicht die Kosten decken, zehrt der Unterhalt am Vermögen der Stiftung. Das Ziel der 1995 gegründeten Stiftung ist es, anerkannten Asylbewerbern durch günstige Anschlussunterbringungen auf die eigenen Beine zu helfen.

"Wohnraum trägt zur Integration und Entwicklung der Menschen bei", erklärt Evelyn Preuß. So habe es in der Vergangenheit bereits mehrfach funktioniert, dass Flüchtlinge durch eine Wohnung von der Stiftung zu einer festen Anstellung und in der Folge zum notwendigen Kapital gekommen seien, um sich selbst Eigentum anzuschaffen. Albrecht Benzing schilderte mehrere Fälle von "Hilfe zur Selbsthilfe", wie er es nennt. So hätten sich Personen, die in den Stiftungswohnungen erste Schritte zur Eigenständigkeit gemacht haben, Eigentum angeschafft und darin wieder Wohnungen an Flüchtlinge vermietet. "Mittlerweile haben vier Familien etwas Eigenes", sagt Benzing.

Wie Reinhold Hummel erklärt, gibt es in Villingen-Schwenningen eine große Anzahl anerkannter Flüchtlinge und somit Bedarf an zusätzlichem, bezahlbaren Wohnraum. "Wir wollen neue Immobilien kaufen", sagt er. Allerdings fehle das notwendige Geld. Seine und die Hoffnung der anderen Stiftungsratsmitglieder ruhe darauf, dass sich ein oder mehrere Personen finden, "die das notwendige Geld übrig haben", so Hummel. Er macht mehrfach deutlich, dass es nicht um Weihnachtsspenden von "100 Euro" gehe. "Ich könnte mir aber vorstellen, dass es durchaus Menschen gibt, die von ihrem Vermögen etwas abgeben möchten." Konkret nennt er im Gespräch Summen von 50 000 Euro aufwärts oder gar ganze Immobilien, die ein Spender zur Verfügung stellen könnte. Ihm sei aber klar, dass eine gewisse Grundeinstellung bei den Gönnern vorhanden sein muss. Es gehe nicht darum, Überzeugungsarbeit zu leisten, sondern Freiwillige daran zu erinnern, dass es diese Stiftung gibt.