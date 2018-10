Villingen-Schwenningen Wohnprojekt mit Weitblick

Denn aufgrund des Ausbaus der Hochschule werden dringend Wohnungen benötigt – und zwar für 500 Studenten.

Der Umbau

Die rund 130 Wohnungen (Baujahr zwischen 1953 und 1957) werden deshalb umgebaut und grundlegend saniert – so entstehen 12 000 Quadratmeter an neuwertiger Wohnfläche. Begonnen wurde hierbei mit drei Wohnblöcken in der Kirnacher Straße sowie Mehrfamilienhäusern in der Pictoriusstraße. Die großen Blöcke werden dabei quasi in einen Rohbau verwandelt. "Der Zeitdruck ist enorm, deshalb haben wir uns für die Modernisierung entschieden", berichtet Sebastian Bausch von der Baugenossenschaft Villingen.

In diesem Zuge wird das Dach abgetragen und in Holzständerbauweise ein weiteres Geschoss aufgesetzt. Die Häuser entsprechen anschließend dem KfW 55-Standard. Sie erhalten zudem Aufzüge. Beim Umbau wird derweil mit Zwischenwänden gearbeitet, die für die Nachnutzung wieder herausgenommen werden können, um die Studentenappartements in familienfreundliche Wohnungen zu verwandeln.

Die Nutzung

Für die erste Nutzung als Studentenwohnungen werden zunächst die Häuser in der Pictoriusstraße benötigt. Hier kommen ab März 2019 dann 92 Studenten unter. Im nächsten Zug werden in den Wohnblöcken in der Kirnacher Straße ab 1. September 2019 weitere 163 Studenten wohnen – bis zur Fertigstellung des gesamten Quartiers am 1. September 2021 sollen dort schließlich insgesamt 500 Studenten Platz finden.

Erst in etwa sieben Jahren, so die Schätzungen, würden die Gebäude als bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung stehen. "Die Wohnungen können innerhalb kürzester Zeit umgewandelt werden", berichtet Rainer Müldner, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft. Dies sei auch dringend notwendig, sind sich die Partner einig.

Denn: Die Stadt wachse schneller als vermutet und es würde nicht nur Wohnraum im "hochpreisigen Segment" benötigt. Müldner: "Ziel ist es, einen ausgewogenen Wohnungsmarkt zu haben." Mit dem Großprojekt wurde ein wichtiger Schritt getan – auch wenn den Familien erst in einigen Jahren die Wohnungen zur Verfügung stehen werden.