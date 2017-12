Villingen-Schwenningen Wohnmobile bald auf Brigach-Insel?

Ansonsten sieht die Stadt, wie sie bereits im Frühjahr erklärte, den Standort grundsätzlich als besonders Attraktiv an. Das liegt unter anderem daran, dass die Villinger Innenstadt fußläufig lediglich zehn Minuten entfernt ist. Auch deutet sich in der Nachbarschaft bislang kein Widerstand an.

Diesen hatte es hinsichtlich der Planung eines Wohnmobilstellplatzes auf der Konradswiese gegeben. Hierbei hatten sich Anwohner der Südstadt und die Pfarrei St. Konrad im Winter 2015 gegen das Vorhaben ausgesprochen und rund 500 Unterschriften gesammelt. Die Stadt distanzierte sich daraufhin von dem Vorhaben auf dem dortigen Grundstück. Nun scheint jedoch alles nach Plan zu laufen.

Villingen-Schwenningen: fünf kostenlose Wohnmobilstellplätze auf dem Parkplatz am Messegelände; Frischwasser und Entsorgung vorhanden

Bad Dürrheim: 400 Wohnmobilstellplätze unweit des Solemars, campingplatzähnliches Ambiente; Stromanschluss, Frischwasser und Entsorgung vorhanden

Unterkirnach: 15 Wohnmobilstellplätze am Rathausplatz, zusätzlich zwei behindertengerechte Stellplätze; Stromanschluss, Frischwasser und Entsorgung vorhanden; drei weitere kleinere Stellplätze am Ackerloch; Stromanschluss und Frischwasser möglich

Königsfeld: 20 Wohnmobilstellplätze am Bregnitzhof;

Stromanschluss, Frischwasser, Entsorgung, Grillplatz und Brötchenservice vorhanden

St. Georgen: fünf kostenlose Wohnmobilstellplätze am Naturfreibad; ohne Ausstattung

Vöhrenbach: vier kostenlose Wohnmobilstellplätze hinter dem Freibad; ohne Ausstattung

Donaueschingen: 20 kostenlose Wohnmobilstellplätze am Sportzentrum; Stromanschluss vorhanden

Hüfingen: 22 Wohnmobilstellplätze am Festplatz; Stromanschluss, Frischwasser, Entsorgung, Waschräume mit Dusche, Waschmaschine und Brötchenservice vorhanden

Quelle: mobilisten.de/Angaben ohne Gewähr