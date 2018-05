Villingen-Schwenningen Wohngemeinschaft für Mütter in Not ist momentan voll belegt

Zunächst berichteten die beiden Koordinatorinnen über den aktuellen Entwicklungsstand der Frühen Hilfen vor Ort, wie über die neue Kooperation mit dem Gesundheitsamt des Kreises. Die Frühen Hilfen sind nun Teil des Gesundheitsnetzwerks, welches unter anderem aus Vertretern der Krankenkassen, der Ärzteschaft und der Kliniken besteht. "Die Teilnahme bedeutet einen enormen Mehrwert für die Frühen Hilfen, da so die Kinder- und Jugendhilfe noch intensiver mit dem Gesundheitswesen vernetzt werden kann", berichtete Ramona Götz. Ein gemeinsamer Fachtag zum Thema "Psychische Gesundheit in der Peripartalzeit (Schwangerschaft, Geburt und die ersten Monate)" sei im Herbst geplant. Das Angebot der Frühen Hilfen im Schwarzwald-Baar Klinikum "GiF-Gemeinsam ins Familienleben", welches Familien Beratungsgespräche zu verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten anbietet, werde sehr gut angenommen, so Götz weiter. Die Vernetzung zu den einzelnen Institutionen, vor allem zu den Beratungsstellen von ProFamilia, Diakonie und Caritas laufe problemlos und auch die Zusammenarbeit mit den Hebammen, Familienhebammen und Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen sei lobenswert. Anschließend stellen auch Petra Rist, Leiterin der interdisziplinären Frühförderstelle Villingen sowie Anna Mut und Verena Müller-Möck von Frauen helfen Frauen Schwarzwald Baar als auch Margit Schlau, Hebamme im Schwarzwald-Baar Klinikum, ihr Angebot beim Netzwerk Frühe Hilfen vor. Petra Rist bietet Komplexleistungen, an. Die Beraterinnen von Frauen helfen Frauen sind für die Anliegen von jungen Mädchen und Frauen da. Die Suche nach einer geeigneten Wohnung stellt derzeit einen großen Schwerpunkt in der Arbeit dar – das konnten alle Netzwerk-Teilnehmer bestätigen. "Vor allem in der Schwangerschaft und in der ersten Zeit nach der Geburt brauchen Familien ein sicheres Umfeld, einen sicheren Rückzugsort", sind sich Carina Haag und Ramona Götz einig.

Die Mütter-WG im Stadtbezirk Schwenningen, welche Schwangeren und Müttern mit Kindern in Notsituationen eine sichere Unterkunft bietet, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Carina Haag berichtete, dass die Wohngemeinschaft für Mütter in Notsituationen momentan voll belegt sei. "Die Fallzahlen der Frühen Hilfen sind im letzten Jahr um das Doppelte anstiegen, von 66 Fällen 2016 auf 121 Fälle in 2017. Und es ist damit zur rechnen, dass diese noch weiter steigen", so Haag. Aus diesem Grund wurde der Fachkräfte-Pool erweitert, so dass sieben Familienhebammen und sieben Familien-Gesundheitspflegerinnen im Einsatz sind