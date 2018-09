Villingen-Schwenningen Wohnen auf dem Land trendy

Schwarzwald-Baar-Kreis. Um zirka 40 Prozent gestiegen sind die Preise im Kreis in diesem Zeitraum durchschnittlich (wir berichteten). Der in Nürnberg ansässige Betreiber einiger Immobilienportale zeigt sich gut informiert über den Schwarzwald-Baar-Kreis. "Nun bei Betrachtung der Zahlen bemerkt man, dass diese Region dem allgemeinen Trend in Deutschland folgt, wonach der Erwerb von Wohneigentum derzeit äußerst attraktiv ist und die Preise steigen", erklärt Peter Groscuth.

"Die Gründe dafür sind: Von den Banken erhalten die Menschen für ihr angelegtes Geld kaum Zinsen und die Kredite sind wiederum fast schon historisch günstig. Das bringt viele auf den Gedanken, Immobilien zu kaufen. Ein Trend, der eben auch den Schwarzwald-Baar-Kreis prägt."

Projekte wie etwa der Ausbau der Breitbandversorgung trügen, so Groscuth, verstärkend dazu bei, "dass Menschen sich für das Wohnen auf dem Land entscheiden." Zumal der Landkreis dank vieler mittelständischer Unternehmen wirtschaftlich hervorragend da stehe, unter anderem wegen der niedrigen Arbeitslosenzahlen. "Im Zukunftsatlas 2016 etwa schnitt der Kreis mit Rang 127 überdurchschnittlich gut ab und gehört aus diesem Grund zu den Regionen mit ›Zukunftschancen‹. Unterstützt werde das "von der guten Infrastruktur an Straßen- und Eisenbahnverbindungen", meint Groscuth.