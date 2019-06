Villingen-Schwenningen Wohin mit der Post für obachlose Fridi?

Das Verwaltungsgericht Freiburg hat sich nach der Verhandlung im Januar Zeit gelassen. So lange, bis der Countdown lief: Für Einsprüche wie diese gilt nämlich eine Fünf-Monats-Frist nach der Verhandlung. Diese läuft in diesem Fall also am 18. Juni ab. Noch vor Ablauf dieser Frist sollte das Urteil eigentlich zugestellt werden – doch Fridi Miller erreichte am 12. Juni nicht etwa das erwartete Urteil, sondern die Aufforderung, dem Verwaltungsgericht ihre richtige Wohnanschrift mitzuteilen. "Nachdem in einem Artikel des Schwarzwälder Boten darüber berichtet worden war, dass eine Zwangsräumung Ihrer Wohnung durchgeführt wurde, hat das Gericht eine Einwohnermeldeamtsanfrage durchgeführt. Diese erbrachte jedoch keine Erkenntnisse darüber, unter welcher Wohnanschrift sie sich derzeit aufhalten", schrieb das Gericht an Fridi Miller.

Das Schicksal meinte es offenbar nicht allzu gut mit der streitbaren früheren Dauerkandidatin bei zahlreichen Wahlen im ganzen Land. Zuerst war ihr Konto eingefroren worden – und dann wurde Fridi Miller auch noch zwangsgeräumt. "Die Zwangsräumung hat aber nicht stattgefunden, weil ich aufgrund der rechtswidrigen Kontoeinfrierung meine Miete nicht bezahlt habe", stellt Miller klar, sondern, weil sie in einem Video eine Mitarbeiterin beleidigt habe, "weil sie mit mir Psycho-Terror betrieben hat".

Die Tatsache, dass Fridi Miller seit dieser Zwangsräumung quasi obdachlos ist, macht die Zustellung des Gerichtsurteils für das Freiburger Gericht nicht gerade einfach. Zwar erreichte das Schreiben mit der Bitte um Mitteilung ihrer neuen Wohnadresse die 49-Jährige auch so und steht sie nach wie vor mit der Außenwelt auch per E-Mail in regem Austausch – im Falle der Zustellung eines Urteils aber sei das möglicherweise rechtlich nicht ganz wasserdicht, erklärt Richter Klaus Döll gegenüber unserer Zeitung. "Wir müssen förmlich zustellen", und dafür benötige die Justizbehörde "eine echte Wohnanschrift". Sei das nicht möglich, sei das Gericht gezwungen, "eine öffentliche Zustellung des Urteils zu veranlassen". Im Klartext: Statt eines Briefs gibt es dann einen öffentlichen Aushang, in dem jedermann nachlesen kann, wie das Gericht entschieden hat.