VS-Villingen. Am Mittwoch, 28. November, Samstag, 1. Dezember, Mittwoch, 5. Dezember und Samstag, 8. Dezember wird der Wochenmarkt in die Riet- und ­Bickenstraße sowie die Obere und Niedere Straße verlegt. Dieser Standortwechsel gilt für die jeweiligen Tage von jeweils 5 bis 14 Uhr. Während des Marktes wird es zu Einschränkungen kommen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Straßen werden voll gesperrt. Die Anlieferungen sollten über die Färberstraße erfolgen, möglicherweise muss auch die Warenauslage oder die Bestuhlung eingeschränkt werden. Die Stadtverwaltung wirbt um Verständnis und bittet Geschäftsinhaber und Anwohner, die von den Einschränkungen betroffen sind, diese für ihre privaten Fahrten und Anlieferpläne zu berücksichtigen und die Informationen an ihre Lieferanten weiterzureichen. Die Märkte am Samstag, 22., und 29. Dezember, finden wie gewohnt auf dem Münsterplatz statt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, findet kein Markt statt.