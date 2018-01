Villingen-Schwenningen Wo Fastnacht eine ernste Sache ist

Villingen-Schwenningen. Die Veranstalter sind Organisator und rechtlich haftbar, wenn ein Schadensersatzfall eintritt. Jedoch schon in den beiden großen Stadtteilen Villingen und Schwenningen gibt es verschiedene Veranstalter. In Villingen ist es die Zuggesellschaft mit dem Oberbürgermeister kraft Amtes als Vorsitzender.

In Schwenningen ist der Veranstalter die Narrenzunft Schwenningen. Die ­Kosten für Leistungen der TDVS – dazu gehören Absperrungen, Stadtreinigung sowie zusätzlicher Winterdienst, die Kosten für Sanitätsdienste, Versicherungen, THW und einiges mehr – werden in Villingen von der Stadt getragen und aus dem Budget des Amts für Kultur bezahlt. Die Narrenzunft Schwenningen bekommt eine Rechnung, beispielsweise für Stadtreinigung oder auch für Schneeräumen, sollte überraschend vor dem Umzug Schnee geräumt werden müssen, was natürlich die Kosten nach oben treibe, so der neue Zunftmeister Lutz Melzer. Doch habe man bezüglich der Kosten immer wieder Lösungen gefunden.

Die Zuggesellschaft ist in Villingen verantwortlich für den Kinderumzug, die Montagsumzüge und den Großen Umzug am Dienstag. Sie hat eine übersichtliche Anzahl an Mitgliedern. Dies sind die Vereine: Fleck-Fleck, Glonki-Gilde, Gockel-Gilde Zollhaus, Heringsdörfler, die Hexenzunft Villingen, Historische Narrozunft 1584, Katzenmusikverein Miau 1872, Meckergilde, Rietvögel, Schanzelzunft, Schindel-Hansel-Zunft, Südstadt-Clowns, Brigachblätzle, Fazenedle, Schalmeien sowie Warenbachhexen. Von diesen Zünften sind auch Vertreter im Vorstand. Vorsitzender ist jeweils der amtierende Oberbürgermeister, darüber hinaus sitzt im ­Gremium der Zunftmeister der Historischen Narrozunft, der Generalfeldmarschall der Katzenmusik, der Glonkivatter, der Zunftmeister der Hexen und ein Vertreter der so genannten "Kleinen Vereine".