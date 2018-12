Villingen-Schwenningen Wo einst das Villinger Jungvieh weidete

Nur wenige Spaziergänger und Jogger nehmen den kurzen Bogen einer Wege-Schleife knapp 200 Meter südlich des Vorderen Sandwegles. Vorbei an der Stelle, die über 50 Jahre, von 1885 bis Mitte der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts, eine bedeutende Rolle für die langfristige Versorgung der Bevölkerung bedeutete: die Jungviehweide, mit einstigem Wohnhaus, Ställen und Scheune. Es ist ein recht großes Flurstück im Westen der Stadt, dessen beide Namen Sauerwasen und Milchwasen jedoch Jahrzehnten nahezu vergessen sind.

Villingen war über Jahrhunderte eine Ackerbürgerstadt. Das Vieh wurde in den Straßen an 28 Brunnen getränkt, und Dung und Mist fanden sich überall in den Straßen und in den engen Gassen, da die einzelnen Höfe hinter den Häusern wegen der nötigen Stellflächen und kleinen Gärten keinen Platz boten.

Alles keine Zierde für die Stadt, weshalb die Obrigkeit auch mehr Hygiene und Reinlichkeit forderte: "Dem Bäcker Nepomuk Kammerer wird aufgetragen, dass er bei Strafvermeidung sein in dem sogenannten Mist-Gässle (heute Webergasse) sitzenden Dunghaufen auf die Hälfte des Mistlagerplatzes reduziere, damit die Passage nicht gestört werde…" Und deshalb richtete die Stadt "Dung­legen" ein und verpachteten diese dann auch gegen einen "Canon", eine Art Erbpacht, zu zahlen an die Stadtkasse: am Romäusturm, am Kaiserturm in der Ankergasse, in der Hafnergasse und außen entlang der Ringmauer.