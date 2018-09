VS-Villingen. Der Schwarzwaldverein wandert am Mittwoch, 5. September, zur Donauversickerung. In den "Schlucklöchern" versinkt das Donauwasser, um in der zwölf Kilometer entfernten Aachquelle wieder aufzutauchen. Start der Wandertour ist um 13 Uhr am Busbahnhof H 11 in Villingen und fünf weiteren Haltestellen nach Plan. Die Langwanderer beginnen in Tuttlingen/Koppenlandsiedlung und laufen über Möhringen nach Immendingen, Dauer etwa zwei Stunden. Die Kurzwanderer gehen von Immendingen (-Hintschingen) auf dem Talweg nach Immendingen, Dauer etwa eine Stunde. Schlusseinkehr ist im Restaurant Brennerhof in Immendingen. Der Fahrpreis beträgt neun Euro. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 4. September, 12 Uhr bei der Firma Maier-Reisen, Telefon 07721/2 10 27 möglich. Wanderführer sind Anneliese und Siegfried Held, Telefon 07721/48 96.