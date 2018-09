Villingen-Schwenningen Wo darf Maurizio Pizze servieren?

Am Mittwochabend im Gemeinderat informierte Oberbürgermeister Rupert Kubon das Gremium über die laufenden Gespräche und darüber, dass ein Alternativstandort bislang nicht gefunden wurde. "Es gibt Besprechungen mit der Stadtverwaltung", sagt Maurizio, "aber eine konkrete Lösung gibt es noch nicht."

Flugs reicht er während des Gesprächs die Bestellungen über die Theke. Es wird Mittag, die hungrige Kundschaft trudelt langsam ein, holt sich ihre Pizza-Stücke und lässt sie entweder in Pizzaschachteln packen oder setzt sich mit den reich belegten Teigfladen an einen der Tische in der Sitzgruppe, die längst zur Pizzeria auf vier Rädern an der Niederwiesenstraße dazugehört.

"Vielleicht", wiegelt Maurizio nachdenklich ab, "mache ich auch besser zu..." Bis solch ein Geschäft anlaufe, dauere es auf jeden Fall zwei bis drei Monate. "Am Anfang stehst Du da und wartest, bis die Leute wissen, dass Du da bist." Ob sich dieses Warten in der Überbrückungszeit bis zum Ende der Baustelle rentiert? "Außerdem habe ich dann laufend Mehrkosten, ich müsste eine zweite Miete bezahlen", erklärt der Pizzabäcker. Doch die Hoffnung, dass seine rollende Pizzeria doch noch ein neues Domizil auf (Baustellen-)Zeit findet, hat er noch nicht ganz aufgegeben. Erst an diesem Morgen klingelte sein Telefon, nachdem der Schwarzwälder Bote über die Suche nach einem geeigneten Standort berichtet hatte. Am anderen Ende ein freundlicher Herr, der ihm einen Platz "in irgendeinem Industriegebiet" anbieten wollte. "Ich weiß nicht, ob das was ist, das müssen wir erst einmal anschauen", sagt der freundliche Pizzabäcker, ehe er die nächste Margherita in den Ofen schiebt.