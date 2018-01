Villingen-Schwenningen "Wo bleibt denn endlich eine klare Ansage?"

In den sozialen Netzwerken wird deutliche Kritik an Kubon laut. Dabei zeigt der Daumen für ihn in einer mehr oder weniger drastischen Sprache deutlich nach unten, vor allem, was eine weitere Kandidatur angeht: "Ein klares Nein" oder "hat nichts Sinnvolles gemacht" sind nur ein paar Kostproben. Andere Nutzer sehen es differenzierter: Er sei sicher nicht unumstritten, habe es mit diesem Stadtrat auch nicht einfach: "Aber ich denke, vielleicht wäre ein neuer Mann nicht schlecht." Nur einzelne stören sich daran, dass Kubon am Sonntag offen ließ, ob er wieder kandidiere. Ein solches "Rumgeeiere" sei eines amtierenden OBs nicht würdig.

Die politischen Vertreter aus VS dagegen halten sich mit ihren Attacken deutlich zurück. SPD-Chef Nicola Schurr und Stadtrat Hans-Joachim von Mirbach (Bündnisgrüne) stellen sich zu 100 Prozent hinter den amtierenden Oberbürgermeister. "Er hat den Ball bereits ins Feld geworfen", verteidigt ihn Schurr, "er möchte eben gerne Mehrheiten hinter sich haben." An die Kritiker gerichtet, meint der junge SPD-Mann: "Warum bringt ihr keine eigenen Kandidaten ins Spiel?" Auch von Mirbach versteht die Aufregung nicht. Andere, spielt er auf den Freiburger OB Salomon an, erklären sich erst vier Monate vor der OB-Wahl. "Warum sollte es Kubon dann zehn Monate zuvor tun?" Fraktionskollegin Helga Baur nimmt ihn ebenfalls in Schutz: "Er hat doch wirklich das Recht dazu, sich noch Zeit zu lassen, um sicher zu sein, dass er auch Mehrheiten hinter sich weiß."

Klaus Martin (CDU) dagegen übt harsche Kritik an Kubons. "Jeder hat erwartet, dass er eine klare Position zu seiner Wiederkandidatur einnimmt, das versteht niemand mehr." Aber dies sei wohl Teil seiner Strategie. Seit drei Monaten spreche man in VS ja über nichts anderes mehr.