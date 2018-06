Villingen-Schwenningen WM-Autokorso: Polizei muss Chaos auflösen

Villingen-Schwenningen. Mit drei Streifenwagenbesatzungen und einem Diensthundeführer musste die Polizei die Ruhe wieder herstellen und das Verkehrschaos auflösen. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich rund 80 Fahrzeuge an einem Autokorso in der Erzbergerstraße, Alte Herdstraße und in der Bärenstraße. Der friedlich und geordnet verlaufende Korso sei von der Polizei geduldet worden. Jedoch hätten gegen 22.50 Uhr zahlreiche Anwohner erhebliche Ruhestörungen und ein Verkehrschaos am Le Prom-Kreisverkehr gemeldet. Dort hatten, so die Polizei, mehrere Teilnehmer des Autokorsos ihre Fahrzeuge auf der Fahrbahn abgestellt und sich zu einer spontanen Feier auf dem Kreisel versammelt. "Trotz des Jubels über den erreichten Sieg einer Fußballmannschaft ist die Straße kein rechtsfreier Raum", erklärt die Polizei. Drei uneinsichtige Autofahrer wurden verwarnt, weil sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Einem Leichtkraftradfahrer wurde der Fahrzeugschlüssel abgenommen, da er durch das Aufheulen lassen des Motors besonders auf sich aufmerksam machte. Wie im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft bereits angekündigt, werde die Polizei stets präsent und tolerant sein. "Allerdings werden gravierende Verstöße konsequent geahndet."