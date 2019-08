Villingen-Schwenningen Wirtschaftsministerin auf Stippvisite bei Mangin

Zu einem informellen Gesprächsaustausch, Besichtigungen und Vor-Ort-Begehungen ist die Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut – auf Einladung des Landtagsabgeordneten Karl Rombach – am Freitagvormittag in die Doppelstadt gereist. Neben dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, einem Besuch bei der Firma Hess und die Besichtigung der Arbeiten in der Schwenninger Innenstadt, stand auch das ehemalige Kasernen-Areal Mangin in Villingen auf dem Programm.

Die Pläne

Rainer Temme vom Amt für Stadtentwicklung ging dabei auf die Pläne für das sieben Hektar große Areal zwischen Richthofenstraße und Pontarlierstraße ein – insbesondere die förderfähige Schaffung von über 500 Wohneinheiten, vor allem im Bereich der Mietwohnungen und des Sozialwohnungsbaus. Bedarf, da war man sich einig, gäbe es hierfür genug.