Villingen-Schwenningen Wirte machen mobil gegen K.o.-Tropfen

Was steckt hinter der Aktion? Um die Bevölkerung zu sensibilisieren, stellt die Außenstelle des Weißen Ring im Kreisgebiet für Gaststätten Präventionsmaterial zur Verfügung: Es gibt Bierdeckel, eine Cocktailkarte "Lass dich nicht k.-o.-tropfen!" und Spikeys. Letzteres, erklärt Jochen Link, seien Stopfen, die als spezieller Getränkeschutz dienen. "Sie werden in den Flaschenhals gedrückt, um einen Strohhalm hineinzustecken. So soll vermieden werden, dass jemand unbemerkt K.o.-Tropfen ins Getränk mischt", erklärt der Leiter der Außenstelle. Ein paar Gastronome ziehen bereits mit: Wolfgang Schrenk und Max Erdmann vom Restaurant Bildergasse sowie Andreas Pfaff vom Café Rebstock unterstützen diese Aktion. Alle weisen darauf, dass man sich bei einem Verdacht jederzeit ans Personal wenden kann.

Filmriss nach Barbesuch

Nicht umsonst greift der Opferschutzverband das Thema auf: "Wir haben immer wieder solche Fälle", erläutert Jochen Link. Über die Wirkung der tückischen Tropfen und das Vorgehen der möglichen Täter hat der Schwarzwälder Bote bereits ausführlich berichtet. Wenn es um das heikle Thema geht, kann auch Gastronom Wolfgang Schrenk einiges erzählen. Noch gut in Erinnerung ist ihm der Abend in einer Frankfurter Hotel-Bar, gemeinsam mit seiner Frau. "Wir hatten zwei Getränke, das war es." Das war es dann auch, an was er sich noch erinnern kann. "Am nächsten Morgen wachte ich drei Stockwerke tiefer im Hotel auf einem Sofa auf." Seine Frau im Hotelbett. "Was zwischendurch passiert ist, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, ich hatte einen Filmriss". Gleiches erlebt seine Frau Birgit. Erinnern können sich beide nur noch an die Dame hinter der Bar, "wir waren ja die einzigen Gäste". Gestohlen habe man zwar nichts. Doch Schrenk ist sich sicher: "Vermutlich ist der Täter oder die Täterin gestört worden."