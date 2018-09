Villingen-Schwenningen Wirkungsvolles Instrument der Verdrängung

Mit "50 Jahr blondes Haar" war der Schlagerabend überschrieben, der am Freitagabend die zweite Hälfte des Programms von Härings Kulturcafé in Schwenningen eröffnete. Ella Werner, Gesine Keller, Martina Schott und Barbara Mergenthaler, vier Schauspielerinnen des Stuttgarter "Dein Theater", waren hierzu als Gäste mit ihrem Programm nach Schwenningen gereist.

Veranstaltungen, in welchen das Repertoire der zahlreichen Schnulzen zwischen der Vorkriegszeit und den 70er-Jahren mit Inbrunst vom Publikum mitgesungen wird, gibt es genug. Diesen Weg der Auseinandersetzung wollten die vier im vollbesetzten Haus nicht gehen. Vielmehr gelang es den Damen in historisch passender Mode, eine große Zahl bekannter Lieder vorzutragen, dabei jedoch nicht in die potentielle Banalität ihrer Texte abzudriften.

Ella Werner führte mit starkem sprachlichen Ausdruck durch das Programm und machte deutlich, wie sehr der deutsche Schlager den Alltag der Deutschen, von der Demokratie zur Diktatur und wieder zurück abbildete: entweder direkt oder gerade in der bewussten Nichtbeachtung. Die damalige Sehnsucht nach Freiheit und fernen Ländern, die auffällig starke Verdrängung nach dem Krieg oder das Wiedererstarken im Wunder des Wirtschaftswachstums sei meist indirekt in den Texten wiederzufinden. Das gebe es so in anderen Ländern nicht.