Villingen-Schwenningen Wird WhatsApp-Verbot von Lehrern eingehalten?

Das Programm mit dem an Einzelkontakte oder an Gruppen Nachrichten, Fotos und Videos per Handy verschickt werden können, ist seit 2013 aus Datenschutzgründen seitens des Kultusministeriums Baden-Württemberg für Lehrer verboten.

Das Verbot sei allerdings nicht so eindeutig, erklärt Matthias Restorf vom Gymnasium am Hoptbühl in Villingen. So sei es eine Grauzone, die Schüler bei Unterrichtsausfall beispielsweise über den facebook-messenger davon in Kenntnis zu setzen. Dafür nutze er den Dienst. Was allerdings strikt untersagt sei, sei die Bekanntgabe von Noten über einen Messengerdienst. Restorf hält das Verbot für nachvollziehbar, in Fällen wie des Unterrichtsausfalls allerdings für unausgereift. Er hält sich aber sonst strikt daran.

Die Schulleiterin des Gymnasiums am Hoptbühl, Simone Duelli-Meßmer, weist darauf hin, dass die Whatsapp Nutzung aus datenschutzrechtlichen Gründen verboten sei. Dennoch könne es vorkommen, dass mal etwas über den Dienst weitergegeben werde. Das sei manchmal tatsächlich eine Grauzone. Wichtig sei es, so viel wie möglich direkt in der Unterrichtszeit mit den Schülern zu kommunizieren. Ein kritisches Bewusstsein im Umgang mit digitalen Medien zu schaffen sollte zudem ein Bildungsziel sein. Das Messenger-Verbot des Kultusministeriums könne vielleicht zu dieser Einstellung beitragen, so Duelli-Meßmer.