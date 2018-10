Villingen-Schwenningen Wird Kloiber-Jungs Wahlkampf sabotiert?

Letzteres Foto wurde, wie von Kloiber-Jung versprochen, tatsächlich gelöscht. Das andere aber stand zehn Tage später, am gestrigen Montag, noch immer auf der Facebook-Seite "Kloiber-Jung VS" als Titelbild. Damit erneut konfrontiert, bestritt sie den Vorgang zunächst. Sie habe das Bild entfernt, betonte Kloiber-Jung. Doch als sie parallel mit unserer Redaktion die entsprechende Facebook-Seite am Computer aufrief, gab sie kopfschüttelnd zu: "Ich verstehe das nicht." Sie könne sich nicht erklären, warum das Bild immer noch zu sehen sei – am liebsten würde sie die ganze Seite löschen, doch sie wisse nicht wie. "Ich habe das ja gar nicht selbst gemacht", sagt die OB-Kandidatin und gibt zu: "Es kann sein, dass sie irgendwer auf meinen Namen angelegt hat." Sie kämpfe immer wieder mit Aktivitäten von ihr unbekannter Seite. Auch die längst von der Staatsanwaltschaft Konstanz widerlegten Mafia-Vorwürfe seien ihr zugeschrieben worden, dabei habe sie zum damaligen Zeitpunkt Herrn Roth ja gar nicht gekannt. "Ich war ja damals in Rottenburg."

Sie komme nicht umhin, sich immer wieder über seltsame Ereignisse im Umfeld ihres Wahlkampfs von so genannten Unterstützern zu wundern, sagt die Frau, die sich nach den Mafia-Vorwürfen gegen Roth offiziell von sämtlichen Unterstützern losgesagt hat und im Alleingang bis zur Wahl durchmarschieren wollte.

Und sie hegt einen ungeheuren Verdacht: "Ich vermute, bei mir hat man extra welche eingeschleust", man wolle ihr ganz offenbar schaden. Anders, meint Marina Kloiber-Jung, seien all diese Vorgänge in ihren Augen nicht zu erklären.