Villingen-Schwenningen Wird Cristilli die Nummer Vier im OB-Wahlkampf?

Dass ihm das Lenken und Leiten einer größeren Einheit auch in anderer Hinsicht durchaus nicht fremd ist, zeigt sein ehrenamtliches Engagement: Seit 2013 steht Gaetano Cristilli dem FC 08 Villingen als Geschäftsführer an der Seite des jetzigen Club-Präsidenten Leo Grimm vor. Ein durchaus schwieriges Fahrwasser, in dem er sich bewegt, denn die Nullachter haben nicht nur in sportlicher Hinsicht turbulente Zeiten hinter sich. Gemeinsam führte man den FC 08 zum Jahr 2016 aus den Schulden heraus. Und kommunalpolitisch gab es jüngst langwierige kontrovers geführte Debatten über den geplanten Ausbau des Stadions des FC 08 Villingen im Friedengrund. Auch intern musste Cristilli sich ein hartes Fell zulegen – unvergessen ist der durch seinen Widersacher Horst-Eckart Göppinger hervorgerufene Eklat bei der Hauptversammlung 2013, bei der Cristilli als Nachfolger von Wolfgang Gerster, der sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte, zum Geschäftsführer gewählt worden war. Vielen Doppelstädtern ist Gaetano Cristilli darüber hinaus als Betreiber des Fitnessstudios G1 bekannt, das auch in Schwenningen bereits ansässig war.