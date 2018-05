(hgb). Den 26. Spieltag tippte Trainer Hannes Feucht von der SG Buchenberg/Neuhausen (15./27 Punkte). Sein Team erwartet am Sonntag den FC Tannheim (7./34 Punkte) zum Heimspiel. SAMSTAG, 15.30 UHR NK Hajduk VS – FC Schonach II. "Hajduk hat eine starke Offensive. Spielt derzeit aber mal, mal so. Ich rechne mit einem 1:1." SAMSTAG, 16 UHR FC Triberg – FC Schönwald. "Triberg gewann zuletzt in Fischbach. Aber auch Schönwald hat einen Lauf. Und ist voll motiviert für das Derby. Ich tippe ein 2:2." SONNTAG, 15 UHR FC Peterzell – DJK Villingen II. "Peterzell kommt in Fahrt, aber Villingen II will Platz 2 verteidigen. Ich tippe so ein 1:2." FC Weilersbach – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. "Weilersbach hat sich wieder stabilisiert. Bei Vöhrenbach gilt es noch abzuwarten, wie sie ins Spiel finden. Ich tippe ein 3:1." SG Buchenberg/Neuhausen – FC Tannheim (in Buchenberg). "Wir wollen mit einem Heimsieg unten weiter rauskommen. Mit dem letzten Auswärtssieg haben wir Selbstvertrauen tanken können. Doch Tannheim ist ein Team, dass, wenn es läuft, stark aufspielen kann." FC Kappel – Spfr. Neukirch. "Beide Teams verloren zuletzt. Kappel gilt als heimstark. Und wird diesen Vorteil zu einem 3:0 nutzen." SV Rietheim – FC Fischbach. "Eine interessante Partie. Fischbach steht zu Recht ganz oben und dürfte verdient meister werden. Zuletzt haben sie aber verloren. Der SV Rietheim stellt ein gutes Team. Ich rechne mit einem Auswärtssieg und einem 0:1." SONNTAG, 15.15 UHR SV Nußbach – VfB Villingen. "Bei Nußbach ist die Luft wohl raus. Sie wollen sich aber gut aus der Liga verabschieden. Der VfB hat aber einen Lauf. Doch auf Hartplatz traue ich Nußbach ein Remis mit einem 2:2 zu."