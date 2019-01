Villingen-Schwenningen "Wir richten uns nach dem schwächsten Glied"

Vorsitzende Waltraud ­Kunkel erinnerte an die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Anschließend berichtete ­Kassenwartin Ingrid Schmidt über die Finanzen – insgesamt steht der Seniorentreff sehr gut da.

Im weiteren Verlauf wurde Waltraud Kunkel erneut einstimmig zur Vorsitzenden und Schriftführerin gewählt. "Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und auch für die gute Zusammenarbeit mit der Ortsverwaltung", freute sie sich.

"Es ist toll, dass es euch gibt und das ihr das macht. Macht weiter so", bemerkte Ortsvorsteherin Gudrun Furtwängler am Ende der Wahl. Sie bot dem Seniorentreff außerdem an, dass sie "jederzeit in den Begegnungsraum gehen können" und das es auch dieses Jahr einen Zuschuss für den Verein geben wird.