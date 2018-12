Villingen-Schwenningen "Wir müssen selbstbewusster werden"

Freilich gilt auch: Man muss mit vielen zusammenarbeiten. Wem sind Sie für Rat und Tat besonders dankbar?

Unmittelbaren Mitarbeitern bin ich dankbar: meinen drei Referenten, die mir oft widersprochen und mir oft empfohlen haben, etwas anders oder besser zu machen. Auch viele Amtsleiter gehören dazu, mit einigen habe ich mich sehr regelmäßig getroffen, um ohne Tagesordnung über bestimmte Probleme zu diskutieren. Das war mir sehr wichtig. Getreu dem Wahlspruch, wonach ›ein guter Manager sich Mitarbeiter suchen sollte, die besser sind als er selbst‹, und bin ich froh, Leute gefunden zu haben, die in einigen Bereichen besser sind als ich.

16 Jahre OB – was war in all der Zeit Ihr freudigstes Erlebnis?

Es gab viele freudige Erlebnisse. Sehr schön war die Einweihung der Helios-Arena. Da lief es mir heiß über den Rücken, als 4000 Leute gerufen haben: ›Kubon, wir danken dir‹. Die Wahlabende waren ein ähnlicher Adrenalin-Kick wie beim Bungee-Jumping, immer ganz persönlich berührende Ereignisse. Aber auch Einweihungen, Eröffnungen, Spatenstiche, die Landesgartenschau und die Entscheidung von IMS Gear hier zu bauen, waren solche Erlebnisse.

Positiv war es, schwierige wirtschaftliche Situationen immer wieder gemeistert, gemeinsam mit anderen, die damit verbundene Herausforderung geschafft zu haben.

Was den letzten Wahlkampf anbetrifft, denke ich oft daran, dass es einfacher war, ohne Geld Wahlkampf zu führen, da braucht man keine Versprechungen zu machen, die man realistischerweise oft nicht einlösen kann.

Ihre größte Enttäuschung?

Da gibt es schon ein paar: die Entscheidung gegen die zentrale Verwaltung oder die Entscheidung des Landes gegen den Gefängnis-Bau. Bedrückt haben mich die letzten Jahre mit Bürgermeister Rolf Fußhoeller. Wenn ich ihn verletzt habe, bedauere ich das.

Ihr größter Irrtum?

Zu glauben, die zentrale Verwaltung fände eine Mehrheit, war eine Fehleinschätzung. Manche bemängeln, dass das regionale Polizeipräsidium nicht in VS angesiedelt wurde. Doch berücksichtigt man den Ausbau der Hochschule für Polizei, dem Präsidium für Rekrutierung und Ausbildung für ganz Baden-Württemberg – allein, was an Verwaltung dazugekommen ist –, profitiert die Stadt weitaus mehr. Was Besseres hätte uns nicht passieren können. Schließlich hat sich auch die eine oder andere Personalentscheidung als nicht glücklich herausgestellt.

16 Jahre Stress quasi nonstop – wie hat das Ihre Familie verkraftet?

Obwohl sie darunter gelitten hat, die Familie als entscheidender Rückhalt war mir sehr wichtig. Ohne sie wäre das nicht durchzustehen gewesen, vor allem der zweite Wahlkampf, der viel schwieriger war als der erste. Ich war öffentliches Eigentum. Anfangs war es für unsere Töchter noch witzig, wenn man im Urlaub auf VSler traf, die einen kannten, sogar auf dem Campingplatz in Kanada. Schwierig aber war es für die Familie, jeden Tag über den Vater und Ehemann in der Zeitung lesen zu müssen; die Familie kann nicht agieren, sie ist immer nur Objekt. Als ich 2002 gewählt wurde, ging das bereits los. Meine Frau musste damals zunächst die Töchter trösten, weil sie nicht aus Dessau weg wollten.

Künftig wollen Sie als Diakon tätig sein. Vor drei Jahren unternahmen Sie einen Ausflug auf die Bretter, die die Welt bedeuten – als "Büchsenöffner" im Theater am Turm. Im Frühjahr werden Sie wieder eine Rolle übernehmen, die des Pozzo in "Warten auf Godot". Premiere im Theater am Turm ist am 22. März. Können Sie sich weitere Rollen vorstellen, vielleicht den Richter Adam in Kleists "Der zerbrochene Krug" oder lieber Cervantes Don Quijote?

Der Adam wäre keine schlechte Rolle. Aber noch habe ich nicht die entsprechenden äußerlichen Merkmale: keine Glatze und nicht die notwendige Körperfülle. Don Quijote ist nicht so meins. Eher klassische Figuren wie der Kreon aus der griechischen Tragödie im Konflikt, zwischen Familienbanden und Staatsräson. Auch der alte Moor aus "Die Räuber" wäre noch eine reizvolle Figur.

Bei Ihrem Amtsantritt 2003 beschworen Sie die "Kultur der Partnerschaft". Daraus scheint nicht allzu viel geworden zu sein. Woran liegt’s?

Das sehe ich unbedingt so. Es gibt Bereiche, wo sich eine gute Partnerschaft entwickelt hat, zum Beispiel bei den Kirchen und in der Zusammenarbeit mit dem Sportverband. Auch im Gemeinderat ist die Zusammenarbeit seit 2016 deutlich besser geworden. Partnerschaft kann aber nicht heißen, dass Gruppen Einzelinteressen durchsetzen können. Die Kommunikation mit den Bürgern hat sich dramatisch verändert durch die sozialen Netzwerke. Diese haben das Problem der "Kommunikation im eigenen Saft" – man spricht mit denen, mit denen man sich ohnehin einig ist und sieht nicht über den Tellerrand hinaus. Partnerschaft bedeutet aber, sich mit unterschiedlichen Interessen auszutauschen. Das ist heutzutage das Schwierige. Es sollte eine Plattform gefunden werden, wo unterschiedliche Meinungen ausgetauscht werden, ohne Machtanspruch zu haben. Bei der Vorbereitung zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) wurde der Versuch gestartet, aber die Bereitschaft, sich einzubringen, war gering. Wir leben in einer Stadt mit Menschen unterschiedlicher Herkunft. Es ist eine große Herausforderung, täglich Partnerschaft zu leben. Dagegen wird der vermeintliche Konflikt zwischen Villingen und Schwenningen meiner Ansicht nach viel zu hoch gekocht und bewertet.

Das Ansehen von VS im Land ist gelinde gesagt bescheiden. Was muss sich ändern?

Wir müssen selbstbewusster unsere eigenen Qualitäten vertreten. Wir haben Vollbeschäftigung, keine gravierenden Probleme im Haushalt und Flächenpotenziale, wofür uns mancher beneidet. Wir brauchen uns nirgends zu verstecken, tun es aber ständig. Wir denken zu kleinteilig. Da kommt das V-S-Denken am ehesten zum Tragen. Die Wild Wings sind ein Aushängeschild, die Wiha Panthers strahlen nach außen. Dass für das Mangin-Areal jetzt schon Zuschüsse bereitstehen zeigt, dass wir nicht unbedeutend sind. Wir sind in vieler Hinsicht spitze, nehmen uns aber nicht so wahr. Stattdessen schauen wir auf die Dörfer drumrum und meinen, dort sei alles viel besser, statt dort hin zu sehen, wo noch Potenzial liegt. Aber für viele spielt das keine Rolle. Sie beschäftigen sich mit zu vielen banalen Themen und verlieren Großes aus den Augen und klagen, dass sie zum Beispiel keinen Parkplatz gefunden haben. Viele Follower baden geradezu in Schlaglöchern und merken nicht, wie begrenzt der Blick von der Straßenoberfläche ist. Wie wir mit den Straßen umgehen, ist nicht nur ein finanzielles, sondern auch ein strukturelles Problem. Deshalb bin ich froh, dass im Juni dazu ein Grundsatzbeschluss im Gemeinderat gefasst worden ist, in dem Prioritäten gesetzt werden.

Den Ruf, den wir haben,ergibt sich aus der Art, wie wir in den Wald hineinrufen. Bis sich das noch grundlegender ändert, werden zwar noch einige Jahre vergehen. Das ist ein zähes Ringen. Aber ich bin optimistisch.

Was raten Sie Ihrem Nachfolger?

Ich wünsche ihm für die acht Jahre eine gute, ruhige Hand. Dass er die Vielfalt der Interessen in der Stadt gut zusammenführen kann. Dass er das wichtigste Projekt der Stadtentwicklung, das große Sanierungsprojekt am Oberen Brühl, vorantreibt und nicht aus dem Auge verliert, dass er sich treu bleibt und mit sich im Reinen ist.

Was wünschen Sie der Stadt?

Viel Selbstbewusstsein. Die Fragen stellten Sabine Streck und Michael Eckert