Villingen-Schwenningen "Wir machen es gut und hochwertig"

VS-Villingen. Viel Neues berichtet der aus Villingen stammende Architekt mit Büro in Konstanz auf Anfrage des Schwarzwälder Boten allerdings nicht. Vielmehr wiederholt er seine Aussage vom Mai diesen Jahres: Es sei ein "behutsamer Umbau" des "sensiblen", dreigeschossigen Hauses geplant. Am 14. März 1848, ein Jahr vor der badischen Revolution, hielt von dessen Balkon aus der Villinger Arzt und Revolutionsführer Karl Hoffmann (1809 bis 1857) vor der Villinger Volksversammlung eine flammende Rede. Die historische Bedeutung nicht nur des besagten Balkons, sondern des gesamten, von 1843 bis 1847 erbauten Hauses, ist Bächle nicht nur bewusst, sie liegt ihm auch sehr am Herzen. Dazu ist der mit geschichtsträchtiger Bausubstanz erfahrene Architekt derzeit sowohl mit dem Stadtbauamt als auch dem Denkmalschutz im Gespräch.

"Ein schönes Haus ist es schon", sagt Bächle, jetzt strebe man darin ein "optimiertes Projekt" an. Viel mehr verrät er nicht. Nur so viel: Im Dachgeschoss werde künftig gewohnt, die erste Etage gewerblich genutzt und das Erdgeschoss stehe für Ladenflächen, respektive ein Tagescafé parat. "Interessenten gibt es schon", sagt Bächle, der seine Pläne zu Jahresbeginn – "in aller Ruhe" – zur Genehmigung einreichen will. "Wir machen es gut und hochwertig", verspricht er. Falls dort, wo die unter Denkmalschutz stehende deckenhohe Apothekerschubladenwand erhalten bleibt, ein Café – dann das sechste allein in der Rietstraße – entsteht, sieht der Hauseigentümer keine Probleme. "Wenn etwas gut gemacht ist, dann funktioniert das in der Rietstraße auch", lautet seine Überzeugung.

Nachdem das Apothekerehepaar Richard und Marianne Haller in den Ruhestand ging und seine Hoffnung, die Apotheke in jüngere Hände legen zu können, begraben musste, stand auch für die Arztpraxis aufgrund der Umbaupläne Bächles das Aus bevor. Inzwischen fand der Allgemeinmediziner neue Räume auf der gegenüberliegenden Straßenseite (wir berichteten), und dem Projekt des mehrfach ausgezeichneten Architekten steht seit Oktober nichts mehr im Wege.