Im Anschluss an die Kreistagssitzung brachte die Landjugend Weiler am Montagabend die neue Erntekrone ins Kreishaus. Aus Hafer, Weizen, Dinkel, Gerste und Triticale wurde sie in vier Wochen abends hergestellt. "Wir waren sieben bis acht Tage jeweils ein, zwei Stunden dran", erzählten Franziska Klausmann und Manuel Reuter. Am Wochenende hätten dann auch die Mütter mitgeholfen. "Ich bin ein großer Fan der Landjugend", erklärte Landrat Sven Hinterseh anlässlich der Anbringung der Krone. "Wir können mit Recht stolz auf unsere Landjugend sein". Die Kreisräte stellten sich zusammen mit einigen Aktiven der Landjugend Weiler im Foyer des Kreishauses auf, während die Krone nach oben gezogen wurde. Foto: Schück