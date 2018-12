Villingen-Schwenningen "Wir brauchen keine Rutschbahn"

Villingen-Schwenningen. Im Zuge der Haushaltsplanberatungen stehen geplante Ausgaben für das kommende Jahr besonders auf dem Prüfstand. Am Dienstagabend stand ein Wunsch besonders im Fokus, der es in den Haushaltsplanentwurf bislang noch nicht einmal geschafft hatte. Edgar Schurr, Fraktionssprecher der SPD, wollte das ändern und regte an, den Ansatz von 250 000 Euro für den Neubau der Skateranlage zu erhöhen, um im selben Zuge auch den gewünschten Basketballplatz zu realisieren.

Die vorgeschlagenen 20 000 Euro zusätzlich aber, so Amtsleiter Dieter Kleinhans, reichen nicht aus. Selbst wenn man das Basketballfeld auf dem vorhandenen befestigten Platz baue, wo einst das Zelt des Freizeitparks gestanden hat, koste es ersten Schätzungen zufolge etwa 60 000 Euro.

Bürgermeister Detlev Bührer haderte zudem ganz offensichtlich mit den Vorstellungen zur gewünschten Freizeitsportanlage, die an die Stadtverwaltung herangetragen worden waren. Das als lobenswertes Beispiel hochgehaltene Projekt in Bad Krozingen sei in keiner Weise mit dem vergleichbar, was hier gewünscht werde. "Da ist was ganz anderes gebaut worden", so Bührer. Dort sei im Grund genommen eine Skateranlage entstanden, wie sie Villingen-Schwenningen bereits habe – und das auch noch in einem Sanierungsgebiet, für das hohe Förderungen ausgeschüttet worden seien. Auch in diesen Genuss komme Villingen-Schwenningen nicht.