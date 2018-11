Villingen-Schwenningen Winzlinge an der Kante

Volker Michels, Pressessprecher des Möbelhauses, kann mit konkreten Zahlen aufwarten. "Der Stuhl misst bis zur Lehne 20 Meter, bis zur Sitzfläche 13 Meter", erläutert er. Die Reklame-Idee sei in den 90er-Jahren entwickelt und ab 2009 als markantes Symbol vermarktet worden. Mancher Zeitgenosse wird sich noch an den gewichtigen Schauspieler und Kabarettisten Ottfried Fischer als Werbeträger erinnern, der sich auf der Sitzfläche in luftiger Höhe recht verloren ausnahm.

Das alles ist den beiden Gewinnerinnen ziemlich egal. Die Mädchen kennen sich gut, sind zusammen schon in Klettergärten unterwegs gewesen und können sich auch für schnelle und hohe Achterbahnen begeistern. Ungeduldig warten sie, bis es hinauf geht.

Dafür sorgt die Firma Schwenk aus Schramberg mit ihrer Arbeitsbühne. Kevin Maier steuert den Schwenkarm; außer ihm finden noch zwei Personen in dem Transportkorb Platz. Zuerst werden die Kletterexperten der Firma Upjoy Boulder- und Kletterhalle Villingen unter Leitung von Dirk Bartels emporgehievt, die auf der Sitzfläche des Roten Stuhls für Sicherheit sorgen. Sie bringen Seile an, mit denen die Mädchen und ihre erwachsenen Begleiter, Bernd Ketterer und Tünde Krummhaar, "an die Leine" gelegt werden.