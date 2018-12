Villingen-Schwenningen Winterzauber mit Markt am Germanswald

VS-Villingen. Einen Kunsthandwerkmarkt besuchen, den Duft von heißem Glühwein atmen, die eisige Luft spüren, die die Nase kalt werden lässt, und den Schnee riechen – diese Möglichkeit haben alte Menschen, die in einem Pflegeheim wohnen, nur noch selten. Im Herbst kam die Idee auf, einen kleinen öffentlichen Markt auf dem Gelände der Parkresidenz am Germanswald zu eröffnen. Einen Markt, der auch für die Menschen, die dort leben, zugänglich ist. Entstanden ist die Idee dank Peter Hepting, Mitarbeiter der Parkresidenz am Germanswald. Er äußerte so beiläufig, dass er gerne mal seinen "Crütli & Kremli"-Stand im Park aufbauen würde. Seitdem wird gewerkt, organisiert, Heißgetränke werden verköstigt und überall im Haus herrscht Vorfreude. Der Winterwunderzauber findet täglich vom 27. bis 30. Dezember, etwa 16 bis etwa 22 Uhr auf dem Gelände der Parkresidenz am Germanswald in Villingen im Kurgebiet statt. Zwölf Holzhütten mit regionalen Kunsthandwerkaustellern, einem Wärmflaschenverleih, Feuerstellen, Köstlichkeiten aus dem Steinbackofen, leckeren Heißgetränken und einer eigenen Fotoausstellung sorgen für eine schöne Atmosphäre, um zwischen den Feiertagen zur Ruhe zu kommen. Musikalisch wird das Winterwunderzauberland durch The Spuncies, Sebastian Schnitzer und Mann singt deutsch bereichert.