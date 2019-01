Villingen-Schwenningen. Die Volkshochschule veranstaltet mit dem BUND am Sonntag, 13. Januar, eine Neujahrs-Winterwanderung in der Umgebung von Schönwald. Treffpunkt ist um 11:40 Uhr im Villinger Bahnhof, Abfahrt um 11.50 Uhr nach Triberg, dort Umstieg auf den Bus. In Schönwald beginnt ein leicht begehbarer Schneewanderweg (zwei Kilometer) zum Höhengasthof Escheck mit Einkehr (Mittagessen/Kaffee/Kuchen). Die Rückfahrt führt über Furtwangen, Rückkehr um 16.12 Uhr. Die Fahrtkosten betragen zehn Euro (für Kinder fünf Euro) und schließen eine kleine Einführung in die Bedienung des DB-Fahrausweisautomaten ein. Die Anmeldung bis 12. Januar unter Telefonnummer 0176/96 03 43 37 (Krafft/Mailbox) gilt als Bestätigung. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt.