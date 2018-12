Villingen-Schwenningen Wintereinbruch verhindert Asphaltarbeiten

Gute Neuigkeiten gibt es hingegen von zwei weiteren Baustellen im Villinger Stadtgebiet. Wie bereits angekündigt wurde die Goldenbühlstraße aufgrund der Winterpause an der dortigen Sanierungs- und Kanalmaßnahme wieder in beide Richtungen für den Verkehr freigegeben. Und auch in der Waldstraße kann der Verkehr wieder durchgängig fließen – allerdings ab der Pontarlierstraße nur in eine Richtung. Denn Verbotsschilder verhindern die Durchfahrt von der Richthofenstraße in Richtung Innenstadt. Bei beiden Baustellen werden die Arbeiten nach der Winterpause im Frühjahr wieder aufgenommen.