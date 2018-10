Villingen-Schwenningen Wintereinbruch sorgt für viele Unfälle

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ein in der Haarlandstraße in VS-Weilersbach abgestellter Lastwagen wurde durch einen umgestürzten Baum beschädigt. Die Straße war dadurch vorübergehend nicht mehr befahrbar. In Bad Dürrheim in der Karlstraße ist ein großer Ast auf ein Garagendach und zwei Autos gefallen. In St. Georgen ist ebenfalls ein großer Ast auf einen Wagen gefallen. Auf Grund der großen Schneelast auch auf den anderen Bäumen wurde der Straßenabschnitt Mühlstraße von der Einmündung Bahnhofstraße bis zur Hausnummer drei gesperrt, um weiteren Sachschaden zu verhindern. Ein Unfall ereignete sich am Sonntagmittag, gegen 12 Uhr, zwischen Donaueschingen und Pfohren auf der Kreisstraße 5756. Die Fahrerin eines Honda-Jazz war mit Sommerreifen auf der mit Schneematsch bedeckten Straße unterwegs. Dabei geriet die Frau ins Schleudern und überschlug sich am Fahrbahnrand. Im Fahrzeug befanden sich auch zwei Kinder. Es wurde jedoch niemand verletzt. Ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro war die Folge der Fahrt.