Villingen-Schwenningen Winterdienst so flexibel wie das Wetter?

Ein ausgefeiltes Konzept, gut geschultes Personal und die passende Ausrüstung hin oder her – solche Schneemassen wie jüngst können eine Winterdienst-Crew schon einmal aufs Glatteis führen.

Da liegen riesige Schneehaufen an den Straßenrändern – mancher Eigenheimer wirft die Schneemassen vom Gehweg aus lauter Angst, seinen heiligen Rasen mit "gesalzenem" Schnee zu vergiften, schon mal in hohem Bogen auf die Fahrbahn und, ach ja, an einen fließenden Verkehr in beide Richtungen ist in vielen Wohngebieten längst nicht mehr zu denken. Das aber, sagte der Bürgermeister klipp und klar, sei mitnichten das Ergebnis von Sparbemühungen oder gar eines unfähigen Teams bei den Technischen Diensten. Dass Detlev Bührer solche Beschuldigungen nach entsprechenden Äußerungen in den vergangenen Tagen satt hat, schwang als Botschaft in seinen Ausführungen am Dienstagabend klar mit.