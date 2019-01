Villingen-Schwenningen "Winterdienst ist ein heißes Geschäft"

Bei einem Volleinsatz mit allen Kräften seien in Schwenningen 40 und in Villingen 35 Mitarbeiter auf den Beinen. In diesem Fall machten sich 25 Großfahrzeuge und 15 Schmalspurfahrzeuge für Rad- und Fußwege sowie Parkplätze auf den Weg. Zudem gebe es elf Handkolonnen mit drei bis vier Männern, die Treppen, Bushaltestellen oder die Standorte von Parkautomaten und Wertstoffcontainern freischippen, nennt Obergfell einige Zahlen. Zwischen 120 und 140 Tonnen Streusalz seien an einem Tag notwendig, um die Sicherheit zu gewährleisten. Mit rund viereinhalb Tonnen Splitt und Salz seien die Kolonnen ausgestattet. Auf den Straßen könne der Bauhof nicht auf Salz verzichten, stellt Knapp klar. Gelte es doch bei eisigen Temperaturen, gegen Eis und über­frierende Nässe vorzugehen. Und gerade Brücken seien eine besondere Gefahrenquelle. Zumal Splitt nicht lange auf der Straße liegenbleibe. Die Fahrer seien aber sehr verantwortungsbewusst im Umgang mit dem Salz und könnten durch ihre Erfahrung die Menge vom Fahrzeug aus genau steuern.

Bis zu acht Sunden und länger kann sich die Schicht für die Fahrzeugbesatzungen hinziehen. Erst um 21 Uhr endet der Räumdienst. Sieben Tage dauert die Bereitschaft im Winter. Dann folgt eine Woche mit dem üblichen Tagesgeschäft im Bauhof, in der die anderen Mitarbeiter raus müssen. Es kann aber durchaus vorkommen, dass manche tagsüber den Kollegen beim Schneeräumen helfen.

"Der Winterdienst ist ein heißes Ge schäft", bringt es Obergfell auf den Punkt. Besonders bei den ersten heftigen Schneefällen, wenn jedes Jahr aufs Neue die meisten Beschwerden der Bürger eingehen. Doch schnell spiele sich alles ein. Auch bei den Mitarbeitern stellt sich wohl bald Routine ein, dass mitten in der Nacht der Alarm losgeht und sie um 3 Uhr zum Dienst antreten.

Wenn der erste Schnee fällt, verwandelt er die Stadt zwar einerseits in eine schöne Winterwelt, auf Eigentümer und Besitzer von Grundstücken kommt dann aber auch die Räum- und Streupflicht wieder zu. Deshalb erinnert die Stadtverwaltung an die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege. Diese resultiert aus der städtischen Satzung, die auf der Webseite unter www.villingen-schwenningen.de unter Ortsrecht nachzulesen ist. Anlieger im Sinne der Satzung sind Eigentümer, Mieter und Pächter von Grundstücken, die an einer Straße liegen oder von ihr eine Zufahrt oder einen Zugang haben. Die Reinigungs-, Räum- und Streupflicht gilt auch für Anwohner, deren Grundstücke von der Straße durch eine unbebaute städtische Fläche getrennt sind, wenn der Abstand nicht mehr als zehn Meter beträgt. Die Reinigungspflicht beinhaltet vor allem die Beseitigung von Schmutz, Unrat, Unkraut und Laub. Der Kehricht ist sofort zu beseitigen und darf weder auf andere Grundstücke noch im öffentlichen Raum entsorgt werden. Darüber hinaus sind die Straßenanlieger zur Räumung der Gehwege oder ähnlicher Flächen von Schnee oder Eis verpflichtet. Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sind zu gewährleisten – insbesondere ein Begegnungsverkehr muss möglich sein. Eine durchgängige Benutzbarkeit der Flächen – zum Beispiel an Grundstücksgrenzen oder Einmündungen – ist ebenfalls zu gewährleisten. Nach Einsetzen von Tauwetter sind die Straßenrinnen und -einläufe so freizumachen, dass das Schmelzwasser abfließen kann. Bei Schnee- und Eisglätte sind die Flächen von den Straßenanliegern rechtzeitig so zu bestreuen, dass sie bei Beachtung der gebotenen Sorgfalt von Fußgängern gefahrlos benutzt werden können. Die Verwendung von auftauenden Streumitteln ist verboten. Die Gehwege müssen werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 8.30 Uhr, geräumt und gestreut sein. Bei Bedarf ist unverzüglich – gegebenenfalls auch wiederholt – zu räumen und zu streuen. Die Räum- und Streupflicht endet um 20 Uhr. Die vorsätzliche oder fahrlässige Missachtung der Satzungsverpflichtungen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann.