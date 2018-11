Villingen-Schwenningen Winter kann kommen – Futter ist im Gitter

An diesem Tag wurden 140 Päckchen Haferflocken, 70 Päckchen Haselnüsse, 100 Kilo Winterstreufutter, 15 Kilo Rosinen, 35 Kilo Erdnussbruch und 35 Kilo Schmalz verarbeitet. Geht man davon aus, dass in ein Fettfuttergitter rund ein Kilo Masse hineingestopft sind, dann wurden an diesem rund 400 solcher Futtergitter gefüllt. Je nach Bedarf könne es sein, so der Vorsitzende Rudolf Rösch, dass eine solche Aktion im Laufe des Winters zwei bis drei Mal wiederholt werden muss. Die Futtergitter hat Rudolf Rösch in großer Stückzahl selbst hergestellt. Die Zutaten für das Vogelgericht wurden entweder aus dem Internet bezogen oder bei einem örtlichen Tierfutterhändler eingekauft.

Das Futter findet reißenden Absatz, weiß Rudolf Rösch aus Erfahrung. Wenn sie am Sonntagmorgen das Vereinsheim öffnen, kämen die Leute zuhauf. Auch auf den Weihnachtsbasaren im Umkreis, auf denen die Vogelverein-Frauen ihre Bastelarbeiten, Futterhäuschen oder Nistkästen anbieten, findet das Futter guten Absatz.

Das Futtergitter sollte so angebracht werden, dass Wildtiere wie Fuchs oder Marder keinen Zugriff haben, insbesondere wenn es an Bäumen oder niedrig im Garten angebracht wird. Die Futtergitter gibt es gegen ein geringes Pfand, und sie können zurückgebracht werden.

Vier Päckchen Haferflocken je 500 Gramm, drei Kilo Winterstreufutter, ein Kilo Erdnussbruch, 500 Gramm Rosinen, zwei Päckchen gemahlene Haselnüsse. Gut durchmischen. Schweineschmalz erwärmen, dass es flüssig ist, aber nicht kocht. Das Schweineschmalz mit der Trocken futtermischung vermengen und in die Futtergitter stopfen.