VS-Villingen. Ein Täter hat am Dienstagabend, zwischen 19 und 20 Uhr, auf dem Parkplatz einer Gaststätte an der Klinikstraße mutwillig die Windschutzscheibe eines dort abgestellten VW Golfs beschmiert und so Sachschaden an dem Auto angerichtet, teilt die Polizei mit. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, entgegen.