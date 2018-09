Villingen-Schwenningen Willkommenswoche bringt Jugend zusammen

Die ersten Tage wurden damit verbracht, den Einstieg an der neuen Schule besonders im Zeichen der Gruppendynamik und Schaffung eines Gemeinschaftsgefühls in den neuen Klassen wirken zu lassen. Der Mensch als Teil einer sozialen Verbindung und nicht das egoistische Individuum, das andere ausstechen muss, stand im Vordergrund. So erlebten die neuen Schüler zunächst die Begrüßung durch Schulleiter Rainer Wittmann und die Aufnahme im Klassenverband durch ihre Klassenlehrer, bevor es in den folgenden Tagen in verschiedenen Workshops darum ging, Werte wie das soziale Miteinander im Schulalltag, Strategien zur Konfliktvermeidung und -lösung kennenzulernen und alle Beteiligten für das alltägliche Leben in und außerhalb der Institution Schule zu stärken.

Die Schüler waren Teil einer Aufführung des Offenbacher "People’s Theater", bei der im interaktiven Theater zunächst ein Konflikt schauspielerisch dargestellt mit dem Publikum analysiert wird. Zwischenmenschliche Problem werden identifiziert und Handlungsmöglichkeiten entwickelt, bei denen das Publikum gefordert ist, die gewonnenen Erkenntnisse in das Stück einzubringen. Einzelne Rollen übernehmen Zuschauer und testen das vorgeschlagene Verhalten. Parallel entsteht ein Tafelbild, mit dessen Hilfe der abgebildete Wert nochmals diskutiert wird.

An den KS 1 VS war das große Thema Cybermobbing, da diese Problematik bei Jugendlichen immer wieder auftritt. Neben dem Theaterworkshop gab es Sport- und Spiel-Gruppen sowie einen Aktivitätstag, die ebenfalls den Zusammenhalt stärken sollten. Im Projekt "Lernen lernen" stellten die Fachleute des Kollegiums den Zuhörern Methoden vor, die Lernschwierigkeiten vorbeugen beziehungsweise begegnen helfen. Des Weiteren profitierten die Neuankömmlinge von einem mehrteiligen Präsentationstraining, bevor die Woche mit der Reflexion über die zurückliegenden Tage und einer Zielorientierung mit Blick auf die kommenden Monate bei einem gemeinsamen Frühstück endete.