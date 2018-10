Villingen-Schwenningen Wild Wings suchen Eishockey-Nachwuchs

Der Nachwuchs-Aktionstag, der es vier- bis neunjährigen Kindern ermöglicht, Eishockey hautnah zu erleben und auszuprobieren, geht bei den Schwenninger Wild Wings nun in sein fünftes Jahr und findet stets einmal im Herbst und einmal zu Beginn des neuen Jahres statt. So geht es kommenden Samstag, 20. Oktober, wie auch am 26. Januar in die Helios-Arena.

Bevor die Kids sich ab etwa 14.30 Uhr auf dem Eis austoben können, haben sie und ihre Eltern ab 12.30 Uhr die Möglichkeit, sich über den Eishockeysport zu informieren, Kaffee und Kuchen zu genießen, sich kennenzulernen, sich mit der Ausrüstung vertraut zu machen oder mit den anwesenden Profis der DEL-Mannschaft in einer Fotoecke einen Erinnerungs-Schnappschuss zu machen.

Den Spaß am Sport entdecken