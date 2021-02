Villingen-Schwenningen. Wild Wings holen Daniel Weiß

Daniel Weiß absolvierte bislang 625 Spiele in der DEL und erzielte 159 Punkte. Dabei hat er die Wild Wings nie aus dem Auge verloren: "Man hat immer seine Vereine, auf die man so schaut. Es war immer ein großer Wunsch von mir, noch einmal hierher zurückzukehren. Ich werde alles geben, damit ich auch über die aktuelle Saison hinaus Teil dieser Organisation sein werde."

Auch Sportdirektor Christof Kreutzer ist froh, die Personaldecke mit einem Qualitätsspieler ergänzen zu können: "Durch den Ausfall von Travis Turnbull mussten wir versuchen einen deutschen Spieler zu finden, der die Lücke schließen kann. Bei Daniel ist der Vorteil, dass wir einen Spieler haben, der auf allen Positionen einsetzbar ist und der die Vorbereitung schon bei uns absolviert hat. Ich freue mich, dass es so schnell funktioniert hat."

Läuft alles planmäßig, dann könnte Daniel Weiß bereits am Donnerstag in München zum Kader der Wild Wings gehören. Dies teilten die Schwenninger am Montag mit.