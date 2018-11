VS-Villingen. Die Bushaltestelle Wieselsbergstraße Nord wird seit diesem Montag umgestaltet, teilt die Stadtverwaltung mit. Im Bereich der Ampelanlage werde durch Zurücksetzen der Hangbefestigung der kombinierte Geh- und Radwegbereich vergrößert. Mit der Flächenvergrößerung werde mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger geschaffen. Im Zuge dieser Baumaßnahme werde auch das Buswartehäuschen errichtet. Während der Baumaßnahme werde die Bushaltestelle nicht mehr angefahren, weil die Bushaltespur aus Sicherheitsgründen für die Bauarbeiten gesperrt werden muss. Der Straßenverkehr auf der Wieselsbergstraße werde auf eine Fahrbahn reduziert und durch Ampelbetrieb gesteuert. Der Fuß- und Radwegverkehr werde in einem eigenen getrennten Bereich an der Baustelle vorbeigeführt. Die Fußgängerampel sei außer Betrieb. Die fußläufige Verbindung in das Gewerbegebiet Vorderer Eckweg werde über die Wieselsberg­straße und Milanstraße geführt. Je nach Witterung sei mit einer Bauzeit von etwa drei Wochen zu rechnen, zeigt die Stadt weiter auf.