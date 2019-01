Villingen-Schwenningen Wieder Karten für Lesung mit Islamkritiker

VS-Villingen. Das Interesse an dem Abend, an dem Hamed Abdel-Samad sein neues Buch "Integration. Ein Protokoll des Scheiterns" vorstellt, ist so groß, dass das Kulturamt die Lesung vom Kleinen in den Großen Saal verlegt hat.. Durch die Raumänderung sind nun auch wieder Karten erhältlich. Diese gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro, unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen im Franziskaner Kulturzentrum und in Schwenningen im Bahnhof, außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, unter Telefon 07721/82 25 25, E-Mail tickets@villingen-schwenningen.de und im Internet unter http://tickets.vibus.de.