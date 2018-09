Villingen-Schwenningen Wie wird man ein echter Clown?

VS-Villingen. Sich wie ein richtiger Clown fühlen und erfahren, wie das Clown-Leben funktioniert: Dazu hatten am Donnerstag sechs Kinder im Rahmen des Ferienprogramms die Möglichkeit. Im Kaisersaal der Seniorenresidenz am Kaiserring in Villingen erklärt Clown Enrico den neugierigen Teilnehmern, worauf es beim Clown-Sein ankommt. Seine Ausrüstung: Ein Hut, eine Trillerpfeife, Luftballons, ein Seil und ganz wichtig, die rote Clownsnase.