Villingen-Schwenningen Wie viele Einbrüche hat Duo verübt?

Zu gleich drei Einbrüchen kam es am 25. Mai im Gewerbegebiet "Neuer Markt" in Villingen-Schwenningen Dort suchten die Täter einen Autohändler, eine Gaststätte und eine Waschanlage heim. Die Beute hielt sich in Grenzen, weswegen sie – so der bisherige Ermittlungsstand – in einem Wohnhaus in der Berliner Straße in Villingen nochmals auf Beutezug gehen wollten. Doch der Plan schlug fehl.

Serie findet mit Festnahme ein Ende

Wie bereits berichtet hatte eine Nachbarin die beiden Männer gegen 2 Uhr zufällig bei ihrem Einbruch entdeckt und die Polizei alarmiert. Zwei Beamte konnten die Täter, die sich noch im Gebäude befanden, festnehmen – die Serie des Duos fand damit ein Ende.

Da die beiden Männer, welche sich weiterhin in Untersuchungshaft befinden, schweigen, gestalten sich die Ermittlungen zum Umfang der Einbruchsserie schwierig. Unklar ist nach Angaben des Polizeisprechers auch, ob die Tatverdächtigen allein agierten, oder es möglicherweise Komplizen gab.

Zu Denken gibt den Ermittlungsbehörden in diesem Zusammenhang, dass es zumindest in Villingen in den vergangenen Tagen und Wochen weiterhin zu zahlreichen Einbrüchen oder Einbruchsversuchen in Gewerbeobjekten kam – so beispielsweise im Bereich Krebsgraben (Rewe-Markt und Getränkemarkt) oder am Klosterring (Apotheke und Büroräume). "Bislang haben wir aber keine Hinweise darauf, dass diese Taten auf das Konto von Komplizen gehen", erklärt Frank. Dennoch: Um sich sicher zu sein, werden die Beamten weiterhin umfangreiche Ermittlungen führen.