Villingen-Schwenningen Wie sehr rumort es bei Stadtverwaltung?

Villingen-Schwenningen - Wie sehr rumort es hinter den Kulissen der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen? Die Tatsache, dass gleich mehrere Schlüsselpositionen in den Rathäusern neu zu besetzen sind, stimmt Beobachter zumindest nachdenklich –­ und lässt andere an erste Auswirkungen an die unschöne Stellendebatte im Zusammenhang mit der Haushaltsverabschiedung denken. "Existenziell wichtig" seien die geforderten 68 zusätzlichen Personalstellen, so Oberbürgermeister Jürgen Roth. Doch auf Antrag der CDU, der Freien Wähler und der FDP bewilligte der Gemeinderat Villingen-Schwenningen der Stadtverwaltung lediglich 40 neue Stellen.