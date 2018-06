Villingen-Schwenningen Wie Musik eine Brücke bauen kann

Und auch die Idee, die Generationen zusammenzubringen, füllt sich mit Leben. Mit ihren Lehrerinnen Valerie Kallabis und Julia Fehringer haben die Schüler ein eigenes Heft zu der Erzählung gestaltet und zeigen es voller Stolz den Senioren. Ganz nebenbei kommen sie ins Gespräch über Kindheitserlebnisse und Familiengeschichten. In einem Aufsatz hat der Nachwuchs die Eindrücke des ersten Besuchs festgehalten. Sie fallen wohl bei allen positiv aus: "Mir hat es gefallen, das wir mit alten Leuten zu tun haben", erzählt ein Mädchen. "Wir haben viel gelacht und hatten einen wunderschönen Tag", fassst ein anderes seine Erlebnisse zusammen.

Dass es nicht bei diesen Tagen bleibt, sind sich Susanne Wolf und Josie Laubis, Leiterin des Sozialdiensts des Seniorenzentrums, sicher. Gerne könnten die Kinder weiter vorbeischauen. Zwei Mädchen hätten angekündigt, mit einer 96-jährigen Bewohnerin zu flöten, freut sie sich über die neuen Kontakte. "Und vielleicht kommen wir ja auch mal in die Steppachschule", denkt sie an einen Ausflug. Das nächste Wiedersehen steht am Donnerstag an: Beim gemeinsamen Konzertbesuch ist genügend Zeit eingeplant, um miteinander zu reden und sich auszutauschen – nicht nur aber auch über die Aufführung und den Schlagzeuger, der ihnen in den vergangenen Wochen viel über Musik nähergebracht hat. Und beim Marsch "Trompette et Tambour" erinnern sich sicher alle an den lebhaften Tanz mit den farbigen Bändern.

Karten für das Mehrgenerationenkonzert "Wenn mein Mond deine Sonne wäre" mit dem SWR Symphonieorchester am Donnerstag, 28. Juni, ab 10.30 Uhr im Franziskaner Konzerthaus in Villingen gibt es im Vorverkauf für zehn Euro, ermäßigt für 50 Prozent, und für Gruppen für vier Euro beim Tourist-Info und Ticket-Service in Villingen im Franziskaner Kulturzentrum und in Schwenningen im Bahnhof, außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, Telefon 07721/ 82 25 25 und E-Mail ­tickets@villingen-schwenningen.de, und im Internet unter tickets.vibus.de. Neben den am Projekt beteiligten Kindern und Senioren sind auch alle anderen Interessierten willkommen, besonders Schulklassen und ältere Menschen.